Какая погода будет в Карелии 22 февраля

В среду в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный слабый. По прогнозу регионального гидрометцентра, 22 февраля температура воздуха ночью опустится до -18, -20 градусов, днем -8, -10. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии также переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -18, -23, местами воздух остынет до -29, на северо-востоке местами -12, -17, днем -8, -13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, ночью в Калевале -22, днем -12;

В Кондопоге ночью -18, днем -8;

В Медвежьегорске ночью -19, днем -8;

В Олонце ночью -17, днем -8;

В Пудоже ночью -19, днем -10;

В Сегеже ночью -19, днем -9;

В Сортавале ночью -17, днем -9;

В Суоярви ночью -20, днем -9.