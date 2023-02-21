В Карелии сегодня местами снег, гололедица и до минус 14 градусов

По прогнозу карельских синоптиков, в Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -11, -13.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -9, -14.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Пудоже днем -12;

В Медвежьегорске, Сегеже днем -13;

В Олонце днем -10;

В Сортавале днем -9;

В Суоярви днем -11. // фото unsplash.com