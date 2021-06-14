Как рост цен на жилье влияет на программу расселения аварийных домов?

Что происходит с ценами на жилье и как это влияет на темпы расселения аварийного жилья? Депутаты ЗС РК обеспокоены тем, что определенная в программе расселения аварийных домов стоимость квадратного метра давно отстала от реальности.

Проблемы, связанные с реализацией программы переселения граждан из аварийных домов на фоне разогревшегося рынка недвижимости, депутаты карельского парламента обсудили с министром строительства Карелии Виктором Россыпновым на заседании комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике.

Россыпнов подтвердил, что цены на жилье в Сортавале и Петрозаводске поднялись на 20-30 процентов. В этом году для расселения аварийных домов смогли приобрести в два раза меньше квартир, чем за аналогичный период 2020 года.

Насколько серьезно выросли цены на жилье в разных городах и районах Карелии, и что собирается предпринять минстрой, чтобы расселить оставшиеся 2400 квартиры? Подробности читайте в статье информационного портала «Петрозаводск говорит».