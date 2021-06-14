На новой монете евро изобразили карельские петроглифы

Банк Эстонии выпустил монету номиналом 2 евро, на которой изображены всемирно известные петроглифы с берегов Онежского озера. Об этом сообщает паблик «Карельскому языку - официальный статус в Карелии».

Уточняется, что монета выпущена к открытию VIII Всемирного конгресса финно-угорских народов в Тарту, на котором будут участвовать и представители народов Карелии - карелы и вепсы. Форум открывается 16 июня.

Монета будет являться законным платежным средством во всей зоне обращения евро, и, таким образом, разойдется по всем европейским странам. Фото черноморие.рф