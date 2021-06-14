Электричество будут отключать по всей Карелии

«Прионежская сетевая компания» продолжает неотложные работы на электрических сетях в Карелии. На этой неделе из-за ремонта произойдут отключения электроснабжения в разных районах республики.

Отключения коснутся Костомукши, Кемского, Кондопожского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Прионежского, Пряжинского, Сегежского, Сортавальского и Лахденпохского районов. График можно посмотреть по ссылке.

Энергетики просят жителей республики отнестись с пониманием ко временным неудобствам. Фото vrubcovske.ru