14 июня 2021, 10:14
Общество

Электричество будут отключать по всей Карелии

Опубликован график отключений электроэнергии на эту неделю

«Прионежская сетевая компания» продолжает неотложные работы на электрических сетях в Карелии. На этой неделе из-за ремонта произойдут отключения электроснабжения в разных районах республики.

Отключения коснутся Костомукши, Кемского, Кондопожского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Прионежского, Пряжинского, Сегежского, Сортавальского и Лахденпохского районов. График можно посмотреть по ссылке.

Энергетики просят жителей республики отнестись с пониманием ко временным неудобствам. Фото vrubcovske.ru

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Метки: 
электричество
Отключение
Кемский район
«Прионежская сетевая компания»
Кондопожский район
Костомукша
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