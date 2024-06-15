Карельская медицина развивается, но врачей по-прежнему не хватает

Текст, фото: Хельга Белянцева

В Карелии проблемы медицинского обслуживания не обсуждает только ленивый. Это и дефицит кадров, и недостаток финансирования, и сложности с получением медицинской помощи в отдаленных поселках.

Несмотря на все это, в нашей республике есть высококвалифицированные врачи, настоящие профессионалы, полностью посвятившие себя своему благородному поприщу. Одна из них — Виктория Алексеевна Корнева, кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии ПетрГУ, врач кардиолог высшей категории, руководитель липидного центра республики Карелия.

24 июня Виктория Корнева отмечает свой 50-летний юбилей. Это событие, а также День медицинского работника, который в этом году выпадает на 16 июня, и стали поводом для разговора, во время которого врач рассказала о своей работе кардиолога больницы скорой медицинской помощи и преподавателя медицинского института ПетрГУ.​

— Моя работа складывается из обучения студентов, научной деятельности и медицинской практики, — говорит Виктория Корнева. — В мединституте ПетрГУ я провожу практические занятия по терапии и читаю лекции для студентов четвертого курса, а также руковожу летней практикой. Летом мы занимаемся со студентами, которые приходят в больницу, чтобы получить необходимые навыки.

Кроме того, я являюсь практикующим кардиологом. Преимущественно в зоне моих научных интересов — нарушения липидного обмена, высокий холестерин.

Повышенный уровень холестерина является одним из основных компонентов развития атеросклероза, приводящего к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ведущей причины смертности населения. Риск развития смертельных осложнений атеросклероза люди осознают, как правило, только в момент развития инфаркта миокарда или инсульта. К сожалению, недостаточное внимание уделяется борьбе с факторами риска атеросклероза — контролю и снижению уровня холестерина, характеру питания населения (россияне употребляют недостаточное количество овощей и фруктов), гиподинамии, поддержанию нормального веса.

С 2004 года мы в республике занимаемся такой проблемой, как семейная гиперхолестеринемия — это генетическая болезнь, при которой высокий холестерин наблюдается у нескольких членов семьи.

Еще одно направление моей научной деятельности — изучение изменений свойств сосудистой стенки — артериальная «жесткость», которая возникает у пациентов с повышенным артериальным давлением и может быть следствием каких-то хронических заболеваний.

На сегодняшний день в Карелии с целью коррекции нарушений липидного обмена мы применяем не только таблетированные препараты, но у нас также есть все инъекционные препараты нового поколения. Если человек имеет показания для применения этих препаратов, он получает их по региональным программам бесплатно. Мы имеем уже пятилетний опыт такой инновационной терапии.

— Виктория Алексеевна, давно ли вы работаете в медицине, с чего начинали?

— В 1997 году я окончила медицинский факультет ПетрГУ по специальности «лечебное дело». После этого проходила годичную интернатуру на базе кафедры терапии, где сейчас работаю, а потом осталась в клинической ординатуре. Далее у меня была трехгодичная аспирантура, по результатам которой я защитила кандидатскую диссертацию в 2004 году. Она посвящена проблеме мультифокального атеросклероза, при котором поражается несколько сосудистых бассейнов. С целью изучения этой многогранной проблемы мы работали в составе, как сейчас принято говорить, мультидисциплинарной команды — кардиолог, сосудистый хирург и невролог.

После защиты диссертации я начала работать над проблемой семейной гиперхолестеринемии. Мы стали проводить генетическую диагностику у жителей нашей республики, создали регистр этой достаточно редкой патологии в Карелии — он включает около 380 пациентов.

Кардиологическое отделение БСМП Петрозаводска

— То есть вы начинали именно с научной деятельности, а после стали работать, как практикующий врач?

— Это шло параллельно. Во время ординатуры и аспирантуры я всегда работала кардиологом — на базе городской больницы, госпиталя для ветеранов войн, консультировала в академии наук.

— Были ли у вас наставники, которым вы благодарны?

— Моими первыми наставниками были родители. Я – «врачебный ребенок». Моя мать, Надежда Васильевна Корнева, работала ЛОР-врачом в железнодорожной больнице. Мой отец, Алексей Николаевич Корнев, был санитарным врачом. Именно родители привили мне любовь к медицине. Мама впервые взяла меня на дежурство в больнице, когда мне было четыре года, так что у меня достаточно большой стаж (Улыбается).

Безусловно, мои наставники — это все преподаватели, которые работали со мной, начиная с первого курса университета. Мой первый научный руководитель — профессор Вячеслав Иванович Петровский, под руководством которого я защитила кандидатскую диссертацию. Он является основателем кардиологической школы в Карелии. Многие его идеи опередили время.

Я с благодарностью вспоминаю те наставления, которые мне давали Иван Петрович Дуданов (сосудистая хирургия) и Наталья Сергеевна Субботина (неврологические аспекты ведения пациентов).

Сейчас я выполняю научную работу под руководством Татьяны Юрьевны Кузнецовой, заведующей нашей кафедрой, которая уже многие годы работает над развитием кардиологической школы в Карелии.

И, конечно, такие яркие личности и сильные терапевты, как преподаватели нашей кафедры: Сергей Александрович Давыдов, Александр Михайлович Бахирев, Михаил Валентинович Лизенко, Анатолий Анатольевич Мартынов — это тоже мои наставники.

На старших курсах со мной работала Людмила Михайловна Хейфец, потрясающий человек и профессионал. Безусловно, все эти люди внесли вклад в мое образование и становление как врача.

— Какие изменения произошли в карельской кардиологии за время вашей работы?

— Значимым событием было создание сосудистого центра в Республиканской больнице — он существует в Карелии уже более 10 лет. Это способствовало оказанию квалифицированной помощи пациентам с острым коронарным синдромом и снижению смертности. Не очень хорошее последствие этого события — это то, что из нашего кардиологического отделения БСМП ушли многие квалифицированные кадры.

Важным направлением является также развитие реабилитации в кардиологии. И, конечно, развивается кардиохирургическая помощь в республике, что позволяет проводить оперативные вмешательства в ранние сроки и спасать многие жизни.

— Известно, что при лечении болезней врачи должны придерживаться определенных протоколов. Но ведь у любого человека есть свои особенности здоровья, свои сопутствующие заболевания, различаются люди и возрастом, и образом жизни. Имеет ли врач возможность подходить индивидуально к каждому случаю?

— Конечно, мы ориентируемся и на клинические рекомендации в лечении пациентов, и на приказы министерства здравоохранения. Но, тем не менее, есть классическая фраза, что медицина — это не ремесло, а искусство. Поэтому индивидуальный подход обязателен при лечении пациентов. Индивидуальный подход выражается не только в лечении, но и в умении разговаривать с пациентом. Ведь не даром говорится, что если пациенту после разговора с врачом не стало легче, это плохой врач.

— Сейчас много говорят о том, что врачи завалены бумажной работой, различными отчетами. Насколько это затрудняет деятельность врача?

— К сожалению, на мой взгляд, существенно затрудняет, отнимая достаточно много времени и сил. Соответственно, врачам в какой-то степени приходится уделять меньше внимания своим пациентам. Хотя во многих поликлиниках и стационарах сейчас компьютеризированы рабочие места и это ускоряет работу с документами, но, тем не менее, проблема остается.

— Если говорить о вашей преподавательской деятельности — изменилось ли что-то в последнее время в подходах к обучению студентов-медиков?

— Да, многое изменилось — у нас появились новые формы преподавания. В период ковида мы столкнулись с дистанционным обучением. Это особая ситуация, которая тем не менее позволила нам включить в процесс обучения ряд современных достижений. Сейчас у нас созданы электронные ресурсы для наших студентов. Они могут просматривать лекции с помощью этих ресурсов, решать задачи. Имеется симуляционный центр, где студенты работают с манекенами в условиях виртуальной реальности. Представить такое еще даже 10 лет назад мы не могли.

— Какой тип студентов сейчас преобладает в медицинском институте — те, для кого медицина — призвание и мечта, или более практичные, которые видят в профессии врача возможность хорошего заработка?

— Конечно, я надеюсь, что преобладают студенты, которые горят желанием научиться и стать хорошими врачами. Хотя, безусловно, мы сталкиваемся и со второй категорией студентов, которые считают медицину разделом бизнеса и приходят в нее, чтобы заработать. Но таких все-таки гораздо меньше.

— Каков, с вашей точки зрения, уровень подготовки выпускников мединститута ПетрГУ?

— На мой взгляд, он варьируется от курса к курсу. Были курсы очень сильные, когда и профессиональные разделы медицины, и общие предметы были хорошо усвоены студентами. Были и более слабые курсы, в том числе из-за дистанционного обучения во время ковида, которое привело к снижению уровня знаний. На более старших курсах мы стараемся компенсировать эти недочеты, чтобы студенты выходили подготовленными.

— В петрозаводских поликлиниках можно встретить немало молодых специалистов, а как обстоят дела в районах Карелии — едут ли туда молодые врачи?

— У нас есть молодые специалисты, которые уехали работать в районы, но, к сожалению, их количество недостаточно. Районы Карелии по-прежнему кадрами не укомплектованы. Некоторых студентов пугают небольшие клиники, где нет достаточных диагностических возможностей, и они предпочитают уезжать в крупные города.

— Как, по вашему мнению, необходимо решать проблему медицинских кадров?

— Это сложный и многогранный вопрос. Во-первых, нужен более строгий отбор тех, кто приходит на медицинский факультет — осознанно ли идет человек, понимает, с чем ему придется столкнуться в ходе работы (с трудными пациентами, общением с людьми)? Возможно, необходима профориентация, как раньше, чтобы абитуриент понимал, чему он будет обучаться.

Второй момент — увеличение заработной платы врачей и повышение престижа работы врача в стационаре, потому что в последние годы мы столкнулись с такой ситуацией, что престижнее стало работать в поликлинике участковым терапевтом, чем в стационаре, поскольку врачи в поликлиниках получают дополнительные выплаты. К тому же в стационар поступают самые тяжелые пациенты, у врачей бывают 24-часовые дежурства — это тоже накладывает отпечаток.

— Куда из поликлиник пропали более опытные врачи среднего и старшего возраста — ушли в частные клиники?

— К сожалению, это тоже отдельная проблема. Специалисты уходят и в частные клиники, кто-то уезжает в большие города, преимущественно в Санкт-Петербург. Не всем нравится работать в наших медицинских учреждениях — в столичных, безусловно, лучше диагностическое обеспечение, поэтому считается, что там легче. Все это приводит к дефициту кадров.

— Какой вы видите ближайшую перспективу развития кардиологической помощи в Карелии?

— Безусловно, в республике будут развиваться новые диагностические методы. На сегодняшний день очень активно развивается кардиохирургическая помощь, в том числе хирургические вмешательства при нарушениях ритма — это новое перспективное направление. Сейчас у нас в больнице строится новый хирургический корпус, где будут оказывать, в том числе, и кардиохирургическую помощь.

Конечно, хотелось бы, чтобы наши пациенты еще лучше были обеспечены новыми препаратами, медикаментозными средствами. Так как, несмотря на то, что в Карелии предпринимаются колоссальные усилия по ведению сложных категорий пациентов, все-таки остается «зазор», когда пациент вынужден некоторое время ждать закупки нужных препаратов, или не всех пациентов мы можем обеспечить необходимыми лекарствами. В этом плане имеется возможность улучшения.

И в завершение, так как 16 июня отмечается День медицинского работника, мне хотелось бы от всей души поздравить коллег-врачей и преподавателей медицинского института с профессиональным праздником. И пожелать сил, крепкого здоровья и успехов в нашем нелегком, но таком нужном труде!



