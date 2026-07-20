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20 июля 2026
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Маркет

Как работает онлайн-переход из банка «Открытия» в «ВТБ»

Завершить объединение банков планируется до конца 2024 года

Клиенты банка «Открытие» уже активно переходят в ВТБ и получают выгодные предложения. Если вы - клиент банка «Открытие» и вам еще не пришло уведомление о переходе, не волнуйтесь: все клиенты получат их до конца июня.

Специалисты банка рассказали, как это работает:

- Вы получаете уведомление и переходите в мобильный или интернет-банк, либо приходите в любой офис из списка.  
-  Выбираете продукты, и даете согласие на их перевод из Открытия в ВТБ

 Готово! Можно авторизоваться в ВТБ-Онлайн и пользоваться всеми его преимуществами.

Подробнее о том, как перейти в ВТБ, смотрите в ролике.

 

А всю информацию об интеграции можно узнать на сайте.

На правах рекламы. ПАО ВТБ, Генеральная лицензия Банка России №1000. ИНН 7702070139

 

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