Как работает онлайн-переход из банка «Открытия» в «ВТБ»

Завершить объединение банков планируется до конца 2024 года

Клиенты банка «Открытие» уже активно переходят в ВТБ и получают выгодные предложения. Если вы - клиент банка «Открытие» и вам еще не пришло уведомление о переходе, не волнуйтесь: все клиенты получат их до конца июня.



Специалисты банка рассказали, как это работает:



- Вы получаете уведомление и переходите в мобильный или интернет-банк, либо приходите в любой офис из списка.

- Выбираете продукты, и даете согласие на их перевод из Открытия в ВТБ



Готово! Можно авторизоваться в ВТБ-Онлайн и пользоваться всеми его преимуществами.



Подробнее о том, как перейти в ВТБ, смотрите в ролике.

А всю информацию об интеграции можно узнать на сайте.

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