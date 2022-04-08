К 350-летию Петра Великого в Петрозаводск прибыла необычная выставка

Дворец Монплезир – «моё удовольствие» в переводе с французского языка – создавался по желанию Петра и при его активном участии, хотя и служил хозяину совсем недолго. А предметы быта, одежда, мебель, коллекции фарфора и живописи – всё, что Петр I приобретал для своего личного использования, теперь является особо ценной частью музейного фонда страны. В рамках программы мероприятий Ассамблеи петровских музеев России к 350-летию со дня рождения Петра I многие предметы этого убранства впервые покинули Петергоф, чтобы быть представленными на выставке «Петергоф – место петровской памяти». И у вас есть уникальная возможность увидеть их, не покидая Петрозаводска.

В интерьерах дворца отразился сложный и противоречивый характер Петра, его необузданная любовь к морю, жажда знаний, роскошь и простота одновременно. Например, артефакты из Морского кабинета, привезенные в Петрозаводск, «расскажут» нам о Петре Великом как о неутомимом «капитане» за штурвалом огромного «корабля», на котором верой и правдой служат ему офицеры и матросы – его подданные, беспрекословно следующие указанному курсу. А кухонная утварь на выставке поведает о том, как император произвёл гастрономическую революцию, ведь благодаря появлению плиты на русской кухне резко расширился ассортимент блюд на столах русских купцов и дворян, а бифштексы, шницели и лангеты прочно вошли в наш рацион питания. Изразцы монплезирской кухни – подлинные голландские «кафли» конца XVII – начала XVIII века с 50 различными вариантами рисунков, представленные в Музее изобразительных искусств – дали начало традиции покрывать поверхности в домах кафельными плитками.

Останавливаясь в Петергофе, Пётр всегда ночевал именно в Монплезире, воздух которого казался ему более свежим и морским. Из петергофского дворца на выставку в Карелию привезли удивительный артефакт – личное одеяло Петра I, тонкое, шерстяное с крупной вышивкой по углам. По легенде вышивала его сама супруга государя.

Часть уникального живописного собрания петергофского Монплезира сейчас представлена в залах Музея изобразительных искусств Карелии. Также на выставке можно увидеть образцы одной из первых художественных коллекций России – произведения живописцев голландской и фламандской школ из знаменитого дворца.

Музей изобразительных искусств Карелии приглашает жителей и гостей города окунуться в мир и время Петра Великого на выставке «Петергоф – место петровской памяти»! по адресу: город Петрозаводск, проспект Карла Маркса, 8

Сроки работы выставки: 4 марта - 20 апреля 2022 года.

Информация и запись на экскурсии по телефону: 633800



Фото: Михаила Скрипкина

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