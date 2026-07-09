К 340-летию гения: «Органная месса» Баха прозвучит во Дворце искусств

В концерте примут участие лучшие органисты России и зарубежья

Грандиозным концертом 9 марта во Дворце искусств города Кондопоги завершится абонемент Карельской Филармонии «Великолепный орган» (6+).

Программа «Иоганн Себастьян Бах. К 340-летию со дня рождения»– это возможность прикоснуться к роскоши Дворца искусств и исполнительскому мастерству лучших органистов России и зарубежья, которые только в Кондопоге имеют уникальную возможность исполнять произведения разных стилей и эпох на двух органах, установленных гамбургскими мастерами фирмы Beckerath, - большом и барочном.

В программе концерта, посвящённого 340-летию Иоганна Себастьяна Баха, прозвучит одно из самых грандиозных его органных сочинений — Органная месса. Она была создана в период творческого расцвета композитора и стала первым органным сочинением, опубликованным при жизни Баха. Месса содержит обработки хоральных песнопений протестантского богослужения, которые обрамляются известными Прелюдией и фугой Ми-бемоль мажор.

Солировать в этот вечер будет лауреат международных конкурсов Лилия Печёнкина (Германия). Артистка с отличием окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Римского-Корсакова по классу органа у заслуженного артиста России профессора Даниэля Зарецкого. Стажировалась в Высшей школе музыки г. Фрайбурга (Германия). В настоящее время обучается в магистратуре Высшей школы музыки в г. Лейпциге.

Начало в 17:00, 6+

Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести здесь.

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