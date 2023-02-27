27 февраля 2023, 12:15
Известный политолог и публицист умер в хосписе
Глеб Павловский скончался в Москве после долгой болезни
Политолог, публицист и журналист Глеб Павловский умер в Москве на 72 году жизни. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на его друга Симона Кордонского. Последние дни Глеб Павловский находился в хосписе.
За политологом ухаживали сотрудники Первого Московского хосписа имени Веры Миллионщиковой. Диагноз Глеба Павловского не уточняется.
Напомним, он основал «Фонд эффективной политики», который занимался политтехнологиями и избирательными кампаниями. В том числе Павловский работал над кампаниями Бориса Ельцина и Владимира Путина.
Также он вел передачу «Реальная политика» на НТВ, работал в изданиях «Коммерсантъ», «Среда», «Пределы власти». // фото: Александр Щербак/РИА Новости