Известный политолог и публицист умер в хосписе

Политолог, публицист и журналист Глеб Павловский умер в Москве на 72 году жизни. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на его друга Симона Кордонского. Последние дни Глеб Павловский находился в хосписе.

За политологом ухаживали сотрудники Первого Московского хосписа имени Веры Миллионщиковой. Диагноз Глеба Павловского не уточняется.

Напомним, он основал «Фонд эффективной политики», который занимался политтехнологиями и избирательными кампаниями. В том числе Павловский работал над кампаниями Бориса Ельцина и Владимира Путина.

Также он вел передачу «Реальная политика» на НТВ, работал в изданиях «Коммерсантъ», «Среда», «Пределы власти». // фото: Александр Щербак/РИА Новости