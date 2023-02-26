Женщина подавилась и умерла на конкурсе поедания блинов

В одном из санаториев Омской области проводили конкурс на Масленицу. Произошло несчастье – одна из участниц погибла, подавившись блином. Об этом источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости.

- Женщина активно участвовала в праздниках. Участвовала в конкурсе по поеданию блинов. По всей видимости, она подавилась,

- уточнил он.

В соцсетях очевидцы написали, что конкурс проходил в санатории «Коммунальник» 25 февраля. Погибшей было 38 лет. Она умерла еще до приезда бригады скорой помощи. // фото: topntp26/ freepik.com