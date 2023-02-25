«Скопинского маньяка» выпустили из-под стражи

Известного под прозвищем «скопинский маньяк» Виктора Мохова отпустили из СИЗО. Похитивший двух девочек злодей отбыл свой срок, но недавно стал фигурантом нового уголовного дела, передает РИА Новости.

Маньяк вернулся в родной город Скопин в 2021 году. Через какое-то время в его доме нашли труп. Мохова привлекли к ответственности за укрывательство убийц и поместили в СИЗО.

Но предельный срок содержания под стражей по данной статье истек, сообщили в СУ СКР по Рязанской области. Поэтому обвиняемого пришлось отпустить до суда.

Напомним, маньяк похитил двух школьниц в 2000 году и заточил их в подвале. Он держал обеих взаперти, насиловал и издевался над ними. Одна родила от него двоих детей, которых Мохов отбирал и подбрасывал чужим людям. // фото: «Осторожно: Собчак» / YouTube