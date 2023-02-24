Ребенок погиб при катании с горки на ватрушке в Москве

В Москве ребенок погиб при катании на ватрушке в парке. Об этом сообщают региональное управление Следственного комитета и прокуратура Москвы.

По данным ведомств, 23 февраля восьмилетний мальчик отдыхал в парке Покровское-Стрешнево с родителями. Во время катания на ватрушке на необорудованном склоне школьник врезался в дерево. Ребенка госпитализировали, но он скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведется следствие. // Фото СУ СК по Москве