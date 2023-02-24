Более 13 тысяч зараженных коронавирусом выявили в России за сутки

За последние сутки в России выявлены 13 829 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 32 человека. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии зарегистрированы 90 новых инфицированных. В больницы пациентов с ковидом не доставляли.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 395 970 человек. Общее число случаев заражения перевалило за 22,23 миллиона. // Фото: unsplash.com