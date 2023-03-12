Изменение климата отражается на восприятии погодного комфорта

В МГУ выяснили, как изменение климата отражается на ощущении комфорта людьми. Географы смогли ответить на вопрос – где на территории России человеку становится дискомфортнее, а где – наоборот. Для этого они проанализировали большие массивы метеорологических данных – около 74 Гб дискового пространства, содержащие архивные данные за 40 лет, сообщает Метеовести.ру.

Так как исследование находится в открытом доступе, посмотреть изменения климатических ощущений людей в Северной Евразии в период с 1979 по 2018 годы могут все желающие. Наиболее явные тенденции к увеличению количества комфортных дней, например, в летний период отмечается на севере Дальнего Востока, на Сахалине и в северной части европейской территории России.

В ближайшее время ученые планируют создать дополнительную базу данных, чтобы оценить распределение условий термического комфорта в Северной Евразии в середине ХХI века. Вся информация также будет в открытом доступе. / Фото: unsplash.