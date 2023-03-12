В Карелии ожидается неблагоприятная погода

По информации Гидрометеоцентра Карелии, с начала суток 13 марта на территории республики местами ожидается усиление ветра западного направления с порывами до 15-18 м/с.

По сообщению регионального МЧС, под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводский, Костомукшский, Суоярвский округа, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский районы.

Также в течение суток будет облачно, днем с прояснениями. Небольшой снег, метель. На дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха ночью -7, -9°С, днем -2, -4°С. Атмосферное давление будет расти. / Фото: istock.