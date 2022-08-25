Из-за угрозы деструктивного влияния НАТО в Карелии улучшат связь и ТВ
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Петрозаводске 25 августа заявил, что необходимо обеспечить устойчивые российское телевещание и мобильную связь. Это нужно сделать, чтобы пресечь информационное влияние из-за границы, передает ТАСС.
На фоне вступления Швеции и Финляндии в НАТО надо развивать приграничные и арктические районы республики в социальном и экономическом плане, отметил Патрушев.
- Важно консолидировать усилия всех органов публичной власти на обеспечении национальной безопасности в приграничье, принять меры по повышению уровня жизни населения на этих территориях. В целях пресечения распространения деструктивного иностранного информационного влияния на местное население обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание, - уточнил он. // Фото: управление пресс-службы главы Республики Карелия