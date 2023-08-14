Из горящего торгового центра в Карелии эвакуировали людей

Днем 13 августа на Комсомольской улице в Пудоже случился пожар. Загорелся торговый центр «Агат», сообщили в группе отряда противопожарной службы по Пудожскому району ВКонтакте.

Сообщение о возгорании поступило в 12:36, на место ЧП выехали семеро спасателей на двух автоцистернах. Горели электрощит и стена снаружи. Пламя потушили быстро, из торгового центра эвакуировали людей.

Никто не пострадал, бороться с огнем помогали сотрудники одного из магазинов. // фото: ilovhez/ freepik.com, видео: отряд противопожарной службы по Пудожскому району / ВКонтакте