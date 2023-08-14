Легковушка опрокинулась в кювет на трассе в Карелии

Авария с участием отечественного легкового автомобиля произошла на федеральной дороге 11 августа. В этом ДТП есть пострадавший, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Водитель ВАЗ потерял управление на территории Олонецкого района, рядом с поселком Ковера. В результате легковушка вылетела в кювет, это было в 22:43.

Травмы получил 37-летний автомобилист, ГИБДД ведет проверку обстоятельств этой аварии. // фото: Госавтоинспекция Карелии