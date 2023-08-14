Тепловоз в Межвежьегорске сбил и покалечил мужчину

Мужчина в Карелии в прошлые выходные попал под маневровый тепловоз. Несчастье произошло на станции Медвежья Гора, сообщили в пресс-службе транспортной полиции республики.

Стражи порядка осмотрели место происшествия и выяснили, что 53-летний житель Медвежьегорска переходил железнодорожные пути в неположенном месте и не убедился в отсутствии поездов.

Потерпевшего с травмами госпитализировали. Проверку проводят сотрудники Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте. // фото: bublikhaus/ freepik.com