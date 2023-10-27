Использование смартфонов в школах могут ограничить

Законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками смартфонов на уроках, внесли на рассмотрение в Госдуму. Использовать гаджеты во время уроков предлагают разрешить лишь в учебных целях и экстренных случаях.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пояснил, что инициатива не запрещает гаджеты, пользоваться ими можно будет с разрешения учителя, пишет ТАСС. По его словам, дети останутся на связи с родителями. // фото freepik.com/