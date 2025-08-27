Интернат «Черемушки» в Карелии организовал театральный фестиваль

Интернат «Черемушки» в Кондопожском районе организовал фестиваль «Театральный калейдоскоп» (0+). Участники творческого мероприятия показали свои таланты в шести номинациях. Зрители наслаждались постановками, подпевали вокалистам, танцевали под зажигательные ритмы и щедро дарили аплодисменты.

Все команды получили дипломы: в номинации «Театральное искусство» — команда Видлицкий Дом-интернат; в номинации «Вокал» — психоневрологический интернат «Черемушки»; в номинации «Оригинальный жанр» — психоневрологический интернат «Черемушки»; в номинации «Художественное слово» — Беломорский социально-реабилитационный центр; в номинации «Хореография» — Маймаксанский интернат; и в номинации «Изобразительное искусство» — подразделение Готнаволок «Черемушки». Гран-при досталось коллективу из Лодейного Поля.



С каждым годом участников этого фестиваля становится все больше. На этот раз в Карелию приезжали гости из Маймаксанского интерната, Архангельской области, борского интерната Нижегородской области и Республики Беларусь - участвовали заочно.