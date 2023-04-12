Иностранец женился на петрозаводчанке ради российского гражданства

Прокуратура Петрозаводска выявила факт заключения фиктивного брака между иностранцем и жительницей карельской столицы. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в 2000 году иностранный гражданин заключил брак с петрозаводчанкой, умышленно скрыв, что уже состоит в браке с 1984 года, заключенном у себя на родине. После церемонии он получил гражданство России, после чего брак был расторгнут.

В 2022 году мужчина менял паспорт и указал в документах данные о своем браке, заключенном в 1984 году. В результате проверки прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании заключенного в 2000 году брака недействительным. Суд удовлетворил требования.

Теперь по закону решение о предоставлении гражданства мужчине должно быть пересмотрено. // Фото: freepik.com