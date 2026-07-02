И снова о любви поговорит квартет русских народных инструментов

Зал торжественных церемоний Петрозаводского ЗАГСа превратится в музыкальный салон

27 ноября Карельская филармония приглашает на концерт «Первое свидание», третью встречу из серии концертов абонемента «И снова о любви». Концерты этого абонемента адресованы романтичным натурам и проходят в одном из самых красивых мест нашего города – Дворце бракосочетаний. В новом сезоне Зал торжественных церемоний не просто распахнул свои двери перед любителями и ценителями прекрасного, он превратился в музыкальный салон.

«Первое свидание» – это возможность провести музыкальный вечер в компании с Квартетом русских народных инструментов «Четыре четверти» и заслуженной артисткой Карелии, солисткой Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» Ириной Поповой.

Музыканты подготовили яркую и очень душевную программу, которую составили их русских народных и казачьих песен («Перевоз Дуня держала», «Верила, верю» и др.), песен советских композиторов («Травы луговые», «В лунном сиянье» и др.), инструментальных произведений Веры Городовской, Сергея Рахманинова, Павла Куликова, Георгия Шендерёва.

Начало в 19:00.6+.

Билеты здесь: https://kgfptz.ru/events/order/pervoe-svidanie/

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