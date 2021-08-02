02 августа 2021, 20:53
«Художник» изрисовал белую стену подземного перехода в Петрозаводске
Девушка и молодой человек оставили после себя надпись темной краской в подземном переходе
Подземный тоннель между улицами Горького и Фурманова пострадал от рук неизвестного художника в маске. По сообщению ИА «Республика», вандал заглянул туда этой ночью в 03:19.
Передвижения молодого человека со спутницей запечатлели камеры видеонаблюдения CityLink – оба были в защитных масках. Девушка снимала горе-художника на видео. А молодой человек черной краской из баллончика расписал белую стену подземного перехода. После оба спокойно ушли.