«Художник» изрисовал белую стену подземного перехода в Петрозаводске

Подземный тоннель между улицами Горького и Фурманова пострадал от рук неизвестного художника в маске. По сообщению ИА «Республика», вандал заглянул туда этой ночью в 03:19.

Передвижения молодого человека со спутницей запечатлели камеры видеонаблюдения CityLink – оба были в защитных масках. Девушка снимала горе-художника на видео. А молодой человек черной краской из баллончика расписал белую стену подземного перехода. После оба спокойно ушли.