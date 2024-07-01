Холодная вода пропала в ряде домов в Петрозаводске

Сегодня в 9:40 в Петрозаводске ряд домов остался без холодной воды. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным службы, отключение произошло в некоторых зданиях на Комсомольском проспекте, улицы Лизы Чайкиной и на проспекте Александра Невского. Причиной случившегося стало повреждение на сетях.

Ведутся восстановительные работы. Ориентировочный срок их завершения - 17 часов. // Фото «Петрозаводск говорит»