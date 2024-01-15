Группу туристов спасли в Карелии

Туристы отправились на рыбалку в Сортавальском районе, но застряли на машине в лесу. Люди просили о помощи 14 января.

Спасатели нашли пятерых рыбаков в 20 км от Сортавалы. Людей наши, помогли согреться и отвезли в столицу Северного Приладожья. Помощь врачей им не потребовалась.

Сегодня помощь спасателей потребовалась еще двум рыбакам. Мужчины возвращались с рыбалки, но их автомобиль застрял в снегу в районе пряжинской деревни Кудамы. Их нашли. // фото VK-паблика «Карельской поисково-спасательной службы»