Групповое ДТП спровоцировало пробку в Лахденпохском районе

Авария на ровном месте произошла утром 5 августа в Лахденпохском районе. В районе Яккима столкнулись несколько автомобилей, причем «Рено Дастер» оказался зажат между легковушкой и манипулятором.

В результате одна полоса оказалась заблокирована, стала расти пробка. Судя по фотографиям из паблика «Лахденпохья-Навсегда», участниками аварии могли стать четыре транспортных средства. Водителем просят искать пути объезда. // фото скриншот видео из VK-паблика