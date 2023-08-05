Полиция преследовала ночного гонщика

Лихача преследовал экипаж полиции. Ночная погоня развернулась в минувшую пятницу, 4 августа, на Кукковке. Об этом сообщается в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Легковой автомобиль промчался по Сортавальской, вылетел на Ровио и продолжил движение по встрчке, а затем попытался скрыться во дворах.

Часть погони попала в объектив городских камер. По словам пользователей сообщества, погоня завершилась во дворе дома №32 на Ровио, сообщается, что водитель убежал. Ждем пояснений ГИБДД. // фото скриншот видео