Туристов в Петрозаводске удивило небрежное отношение к освещению

Белые ночи прошли, в городе по вечерам становится темно. В популярном месте для отдыха и прогулок перестали работать фонари, но не все, а часть.

На потемки обратили внимание туристы. Об этом сообщается в популярном паблике в соцсети.

«На части набережной не горят фонари. Вчера туристы, гуляющие вечером, очень возмущались. Они были удивлены, что в туристическом городе так небрежно относятся к освещению часто посещаемого объекта», - такое сообщение появилось вечером 4 августа в группе «Подслушано в Птз». Мэрию попросили решить вопрос с освещением.