05 августа 2023, 10:12
Туристов в Петрозаводске удивило небрежное отношение к освещению
Часть набережной погрузилась во тьму
Белые ночи прошли, в городе по вечерам становится темно. В популярном месте для отдыха и прогулок перестали работать фонари, но не все, а часть.
На потемки обратили внимание туристы. Об этом сообщается в популярном паблике в соцсети.
«На части набережной не горят фонари. Вчера туристы, гуляющие вечером, очень возмущались. Они были удивлены, что в туристическом городе так небрежно относятся к освещению часто посещаемого объекта», - такое сообщение появилось вечером 4 августа в группе «Подслушано в Птз». Мэрию попросили решить вопрос с освещением.