Грозы и дожди не уйдут из региона

Завтра в Карелии будет переменная облачность, местами гроза и дождь, но кратковременный. Непогоду можно ожидать в юго-восточных районах, сообщили в Гидрометцентра РК.

Ветер будет северным и северо-восточным, но слабым. Температура воздуха ночью +9, +14 градусов, днем будет +19, +24 градуса.

В Петрозаводске 26 августа тоже облачно, с прояснениями. Кратковременный дождь, северо-восточный и северный ветер.

Температура воздуха ночью будет +12, +14 градусов, днем +19, +21 градус. // Фото: pxhere.com