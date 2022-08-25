Ветер, грозы и дожди ожидаются сегодня в Карелии

Усилившиийся ночью ветер принес в Карелиию другую погоду. По данным Гидрометцентра республики, сегодня днем придут гроза и кратковременный дождь.

Ветер ночью юго-восточный и южный 3-8 м/с, но днем он усилится до 5-10 м/с. Воздух ночью прогреется лишь до +11, +16°С, градусов. Днем по-прежнему будет тепло, +20, +25 градусов.

В Петрозаводске облачно с прояснениями, как и в целом по региону. Ожидается кратковременный дождь, днем будет гроза.

Ветер ночью южный и юго- западный, а днем северный и северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +17, +19 градусов, днем +22, +24 градуса. // Фото: pxhere.com/