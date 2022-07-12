Грозу и град обещают жителям Карелии в среду

В среду в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, днем гроза. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +16, +18, днем +23, +25, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, возможен град, грозы. Ветер юго-восточный, южный направлений умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +22, +27. Региональное МЧС распространило предупреждение о непогоде:

«По данным Карельского ЦГМС, 13 июля местами по РК ожидаются сильные дожди, грозы, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду».

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге ночью +15, днем +25;

В Медвежьегорске ночью +14, днем +26;

В Олонце ночью +14, днем +25;

В Пудоже ночью +14, днем +26;

В Сегеже ночью +15, днем +26;

В Сортавале ночью +14, днем +23;

В Суоярви ночью +13, днем +25. (фото unsplash.com, Daoudi Aissa)