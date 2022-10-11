Графический роман о карельском восстании презентуют в Нацмузее

12 октября в 16:00 в Национальном музее Карелии состоится презентация графического романа Владимира Лукконена «Эхо над ягелем», сообщает пресс-служба музея. Исследователей, ученых, преподавателей, учащихся и неравнодушных к истории родного края приглашают на презентацию (16+).

Сюжет поэмы основан на исторических материалах о карельском восстании 1921-1922 годов, анализе процессов, которые происходили в культуре карельского народа. Автор смотрит на исторические события глазами своего деда, участника карельского восстания, транслируя обращение к потомкам. Осмысливая тенденции, происходящие в современной литературе, художник решил создать поэму, адаптированную для молодежи.

Автор более 30 лет проработал в сфере книгоиздания национальной литературы: оформил более 70 книг. Лукконен – участник международных и отечественных выставок, фестивалей, конгрессов, член Союза художников Карелии.

Ранее в музее была организована выставка, посвященная тем событиям. Один из посетителей экспозиции впоследствии обратился в прокуратуру. О выставке и идее экспозиции, смысле названия нашему изданию рассказал директор музея Михаил Гольденберг. (фото пресс-службы Нацмузея)