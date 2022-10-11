Учебный центр деревянного зодчества заработает на острове Кижи

14 октября в исторической деревне Ямка на острове Кижи откроется учебный комплекс всероссийского центра деревянного зодчества имени В.С. Рахманова. Об этом сообщается в группе музея. Здесь будут обучать реставраторов.

Учебный центр будет работать в доме Аникиных постройки начала XX века. Ученики будут учиться и жить в доме Аникиных, являющимся объектом культурного наследия регионального значения.

Специалисты заменили фундамент, строение осталось на своем историческом месте. Внутри обустроили санузлы, установили душевые кабины, организовали учебный класс. Внешне дом сохранил свой облик, а внутри у него современная начинка.

Музей «Кижи» показал, как готовят учебный центр к открытию. (фото скриншот)