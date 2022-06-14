Гостеприимный петрозаводчанин лишился дорогих вещей и денег

Из квартиры 63-летнего жителя Петрозаводска пропали 50 тысяч рублей, ключ от машины, смартфон, норвежский нож и швейцарские часы. Оказалось, вора мужчина впустил сам, сообщили в МВД Карелии.

Накануне кражи хозяин пригласил домой малознакомого человека. Вместе они выпивали, потом мужчина уснул. Когда проснулся, гостя уже не было. Вместе с ним пропали вещи и деньги.

Сотрудники угрозыска нашли 51-летнего подозреваемого. Оказалось, это ранее судимый местный житель. Он признался в краже и рассказал, что деньги потратил, а вещи продал. Возбуждено уголовное дело. // Фото: Yan Krukov/ www.pexels.com