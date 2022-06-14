За кражу денег на строительство пирсов главу поселения осудили условно

Суд вынес приговор бывшему главе администрации поселения в Медвежьегорском районе. Экс-чиновника признали виновным в растрате с использованием своего служебного положения, сообщили в СУ СКР по региону.

Преступление 69-летний служащий совершил в 2019 году, когда был главой поселения. Администрация выделила средства, чтобы построить в деревнях Сельга и Маслозеро пожарные пирсы.

Глава знал, что подрядчик не выполнил часть работ по договорам, но подписал документы об оплате работ полностью. Остаток денег он похитил. Местному бюджету в результате был причинен ущерб в сумме более 138 тысяч рублей.

Суд приговорил расхитителя к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. // Фото: СУ СКР по региону