Горящий на трассе вологодский грузовик тушили пожарные двух регионов

Сигнал поступил на пульт Единой службы спасения-01 Лоухского района – на 1068 км «Кола» на границе Карелии и Мурманской области воспламенился автомобиль «МАЗ», принадлежащий фирме из Вологды.

На место происшествия выехали пожарные из поселков Чупа и Лоухи. Когда карельские специалисты, преодолев значительное расстояние, прибыли к месту вызова, то там уже работали пожарные из поселка Зеленоборский Мурманской области. Установив мотопомпу на озере Нигозеро, они приступили к ликвидации пожара.

«Дым от горящей ветоши находящейся в кузове грузовика был виден за десятки километров. Движение по дороге было остановлено. В результате пожара автомобиль был значительно поврежден огнем. Причина возгорания и материальный ущерб сейчас устанавливают специалисты»,

- рассказали в пресс-службе МЧС Карелии. Фото: 10.mchs.gov.ru.