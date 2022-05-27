Неудачный поворот авто привел к жесткой аварии в центре Петрозаводска

В центре карельской столицы на перекрестке улицы Герцена и проспекта Ленина поздно вечером произошло столкновение двух машин. ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Кадры говорят о том, что в случившемся виноваты оба водителя. Один, поворачивая налево с проспекта в сторону Тюремной площади, взял очень большой радиус – начал маневр почти с правой полосы. Второй несся с большой скоростью и не успел затормозить.

Оба авто отлетели на тротуар. О пострадавших не сообщается. Фото: dtpptz.ru. Видео: vk.com/podsluchano_voditeli_ptz.