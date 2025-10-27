Голову коровы и внутренности выбросили в парке Петрозаводска

На Кукковке снова кто-то раскидал части крупного рогатого скота. Неприятная находка ждала местного жителя во время прогулки с собакой.

В парке Защитников города в карельской столице он наткнулся на голову коровы, шкуру и мешки с внутренностями, рассказали в сообществе «Петрозаводск | Карелия | Без цензуры». Все это валялось под открытым небом.

Предположительно, части коровы выбросили в парке в ночь на 25 октября.

Кто приложил руку к мясным ужасом – неизвестно. Местные гадают – не завезли ли фрагменты животного с ближайшего хозяйства или скотобойни.

