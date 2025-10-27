27 октября 2025, 11:45
Голову коровы и внутренности выбросили в парке Петрозаводска
Петрозаводчанин пошел на прогулку с собакой и наткнулся на окровавленные мешки
фото freepik
На Кукковке снова кто-то раскидал части крупного рогатого скота. Неприятная находка ждала местного жителя во время прогулки с собакой.
В парке Защитников города в карельской столице он наткнулся на голову коровы, шкуру и мешки с внутренностями, рассказали в сообществе «Петрозаводск | Карелия | Без цензуры». Все это валялось под открытым небом.
Предположительно, части коровы выбросили в парке в ночь на 25 октября.
Кто приложил руку к мясным ужасом – неизвестно. Местные гадают – не завезли ли фрагменты животного с ближайшего хозяйства или скотобойни.
Ранее «Петрозаводск говорит» писал о расчлененной корове вблизи парка Защитников города.