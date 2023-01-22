Гололедица, туман и ни снежинки - прогноз погоды на сегодня

Сегодня в Петрозаводске по прогнозу республиканского гидрометцентра облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха -5, -7.

В Карелии облачно с прояснениями, без существенных осадков. По южным районам местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, на юге северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха -4, -9.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале, Пудоже, Сегеже, Суоярви днем -6;

В Кондопоге, Медвежьегорске днем -5;

В Олонце, Сортавале днем -4. // фото «Петрозаводск говорит»