22 января 2023, 09:00
Гололедица, туман и ни снежинки - прогноз погоды на сегодня
В Карелии в воскресенье до минус 9, в Петрозаводске чуть теплее
Сегодня в Петрозаводске по прогнозу республиканского гидрометцентра облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха -5, -7.
В Карелии облачно с прояснениями, без существенных осадков. По южным районам местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, на юге северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха -4, -9.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале, Пудоже, Сегеже, Суоярви днем -6;
В Кондопоге, Медвежьегорске днем -5;
В Олонце, Сортавале днем -4. // фото «Петрозаводск говорит»