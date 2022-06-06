Годовалый ребенок утонул на даче в Ленобласти

В Ленинградской области в пруду у дачного дома утонула годовалая девочка. Об этом сообщает «Фонтанка».

Трагедия произошла под Приозерском в воскресенье, 5 июня. По данным издания, многодетная семья из Санкт-Петербурга сняла дачу в поселке Запорожье. Взрослые ненадолго отвлеклись, и в это время девочка, которой только недавно исполнился один год, смогла самостоятельно добраться до пруда и упала в воду. Прибывшие на место ЧП медики не смогли вернуть ребенка к жизни.

Семья, в которой произошла трагедия, на учете не состоит. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. 42-летняя мать и 41-летний отец находятся под подпиской о невыезде. Фото: pexels.com