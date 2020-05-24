Глава Карелии поздравил мусульман республики

Сегодня отмечается один из важнейших праздников Ислама - Ураза Байрам, разговение после священного поста Рамадан.

С поздравлением к мусульманам Карелии обратился глава региона Артур Парфенчиков.

«Поздравляю всех мусульман республики с праздником Ураза-байрам!



Этот праздник – символ духовности и нравственности, олицетворение добра для людей самых разных национальностей.

Карельские общественные организации мусульман стремятся к укреплению мира и согласия в нашем обществе, ведут активную работу по укреплению семейных ценностей. Благодарю всех за этот вклад.



Пусть праздник Ураза-байрам подарит вам чувство светлой радости, принесет тепло и благополучие в ваши дома. Желаю всем крепкого здоровья, добра и счастья!»,

- пишет Глава Карелии на своей странице в соцсетях.