Глава Карелии поздравил мусульман республики
Сегодня отмечается один из важнейших праздников Ислама - Ураза Байрам, разговение после священного поста Рамадан.
С поздравлением к мусульманам Карелии обратился глава региона Артур Парфенчиков.
«Поздравляю всех мусульман республики с праздником Ураза-байрам!
Этот праздник – символ духовности и нравственности, олицетворение добра для людей самых разных национальностей.
Карельские общественные организации мусульман стремятся к укреплению мира и согласия в нашем обществе, ведут активную работу по укреплению семейных ценностей. Благодарю всех за этот вклад.
Пусть праздник Ураза-байрам подарит вам чувство светлой радости, принесет тепло и благополучие в ваши дома. Желаю всем крепкого здоровья, добра и счастья!»,
- пишет Глава Карелии на своей странице в соцсетях.