Гипермаркет пытались обокрасть ночью в Петрозаводске

Ночью во вторник в Петрозаводске сработала тревожная сигнализация в одном из гипермаркетов. На место отправились сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что переполох вызвал один из покупателей. Молодой человек пришел ночью в магазин, надел на себя толстовку и попытался пройти мимо кассы, не оплатив товар.

Ущерб от действий злоумышленника мог составить около 2000 рублей. Парня задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com