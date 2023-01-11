Одного из руководителей наркосиндиката будут судить в Петрозаводске

Одного из руководителей банды, сбывавшей синтетические наркотики через Интернет на территории более 70 городов, будут судить в Карелии. Мужчину обвиняют в руководстве структурным подразделением преступного сообщества, приготовлении к незаконному сбыту наркотиков. Уголовное дело направили в Петрозаводский городской суд, сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры. Уголовное преследование в отношении других участников банды продолжается.

В 2013 году мужчина вступил в преступное сообщество, в котором «трудились» около 40 человек. По версии прокуратуры. обвиняемый прошел путь от «оператора» по продаже наркотиков до руководителя структурного подразделения, занимавшегося организацией сбыта в Ульяновске, Рязани и Сургуте.

Несколько лет назад деятельность преступного синдиката пресекли правоохранители Карелии. Оперативники изъяли более 29 кило запрещенных веществ. // фото «Петрозаводск говорит»