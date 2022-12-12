12 декабря 2022, 19:56
ГИБДД проведет рейд в Петрозаводске во вторник
Инспекторы будут ловить пьяных водителей на улицах карельской столицы
Во вторник, 13 декабря, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.
Инспекторы проведут массовые проверки на улицах карельской столицы. Тормозить будут всех подряд в поисках пьяных водителей.
За 11 месяцев года в Петрозаводске отстранены от управления 874 автомобилиста с признаками опьянения. За тот же период в городе зарегистрированы девять аварий с участием нетрезвых водителей. В них один человек погиб, 13 пострадали.
Горожан просят сообщать о людях, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Звонить можно в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска