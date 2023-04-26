26 апреля 2023, 10:10
Газета «ТВР-Панорама» вышла с летним расписанием пригородных автобусов
Номер уже ушел подписчикам и поступил в продажу
Сегодня, 26 апреля, вышел в свет свежий номер газеты «ВР-Панорама» с расписанием движения пригородных автобусов из Петрозаводска на лето. Это важная информация для дачников и жителей окрестностей города.
Расписание сверстано в виде удобной книжечки, которую можно вырезать из газеты, чтобы сохранить и пользоваться весь сезон.
Не пропустите: газета уже в продаже!