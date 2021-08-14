Физически крепких жителей Карелии приглашают на службу в Чечню

Жителей Карелии, которые служили в армии и находятся в запасе, приглашают служить по контракту в нацгвардии РФ в Чечне. В Росгвардии сообщили, что призыв проходит в Петрозаводске.

Место дислокации контрактников – город Грозный. Потенциальным кандидатам должно быть 19-35 лет, они должны быть не судимы, физически развиты, иметь хотя бы 9 классов образования.

Платить обещают минимум 42 тысячи рублей, но сумма зависит от воинской должности, выслуги лет, звания.

Помимо денег контрактникам предоставят льготы. В частности, ипотеку на жилье, страхование, досрочную пенсию, возможность бесплатно получить образование в вузах.

Призыв осуществляют только через Петрозаводск. Желающие могут прибыть в город для проверки документов, прохождения военно-врачебной комиссии и других связанных с призывом мероприятий. // Фото: dondelord/Pixabay