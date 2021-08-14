Хакеры из-за охоты на лосей обрушили карельский портал госуслуг

Небывало высокий спрос на оформление лицензий для добычи лосей привел к отказу портала электронных услуг Карелии. Как объяснили в Минприроды республики, кто-то стал массово подавать заявления на оформление, это обрушило инфраструктуру.

Власти считают, что заявления на лицензии подавали электронным способом не люди, а роботы. Вероятно, неизвестные хакеры использовали особый скрипт, специально написали программу.

«С одной из учетных записей зафиксировано свыше 15 тысяч запросов к информационной системе, пояснили в ведомстве. - Суммарно выявлено более 30 пользователей, использовавших роботизированный способ подачи заявлений».

Из-за атаки 13 августа портал муниципальных и государственных услуг региона перестал работать. Прием заявлений на добычу охотничьих ресурсов (лося) отменили. Минприроды Карелии планирует обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, 6 августа уже была похожая ситуация. В этот день началась выдача лицензий на отстрел лосей, но система рухнула. Охотникам, которые успели получить разрешение, его аннулировали. Новый срок подачи заявлений назначили на 13 августа. // Фото: Free-Photos/Pixabay