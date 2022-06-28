Финский производитель шин Nokian Tyres уходит из России

Компания Nokian Tyres решила уйти с рынка России. Об этом сказано на официальном сайте финского производителя шин.

Уход будет «контролируемым», подчеркнули в компании. Nokian Tyres планирует увеличивать мощности своих предприятий в Финляндии и США. Решение вызвано спецоперацией на Украине и связанными с ней санкциями в отношении России.

Российский бизнес – один из крупнейших активов компании. Шины выпускают на предприятии во Всеволжске в Ленобласти. В год производят порядка 14 миллионов единиц. // Фото: pxhere.com